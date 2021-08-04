公園滑梯空間下方的金屬隔線過於尖銳，未受到妥適包覆，孩童跌倒可能會撞擊受傷。（陳彩玲攝）

石圍遺構古蹟無任何防護措施，在地居民憂心未來開放後，會遭到破壞。（陳彩玲攝）

基隆市政府推動「基隆沙灣地區歷史環境願景再生暨城市景觀再造計畫」，拆除中濱營區，打造大沙灣歷史園區，去年底動工，預計10月底前正式完工，但備受矚目的石圍遺構古蹟並無任何防護措施，在地居民憂心未來開放後，會遭到破壞，盼市府能改善。

為縫合大沙灣石圍遺構、法國公墓、太平輪紀念碑、要塞司令部校官眷舍與司令官邸等重要文資點，基隆市政府於去年開始執行景觀再造計畫，設計結合古蹟與公園遊憩環境，盼能顛覆市民對古蹟的想像，並翻轉沙灣地區的發展，提升觀光經濟。

相關工程目前進入收尾階段，預計10月底前完工，但市議員張顥瀚表示，日前到場勘查發現有多項工程缺失、不足，盼能改進，其中公園滑梯空間下方的金屬隔線過於尖銳，未受到妥適包覆，孩童跌倒可能會撞擊受傷，另外，照明設施僅有一盞，每到夜晚，公園後方沙坑區四周昏暗，恐淪為治安死角。

張顥瀚進一步指出，位在公園中央重要的歷史建物「大沙灣石圍遺構」也沒有完整解說及保護措施，民眾不僅無法了解古蹟的歷史意義，也可能受到破壞，要求市府在公園開放前重新改正，給民眾一個安全且具歷史意義的遊憩環境。

正砂里長俞明發也說，石圍遺構好不容易被列為古蹟，應該要被保護，他擔心民眾拍照時會觸摸或破壞，或是小朋友不知情攀爬至上頭，若不慎摔落 後果不堪設想，呼籲市府要做好安全措。

對此，文化局表示，已規畫於考古遺址增設解說牌，並增加「禁止跨越」告示牌，維護文化資產及公共安全，至於公園滑梯金屬隔線和照明部分也會一併改善。