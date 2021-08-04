但最近開始有攤商希望能回來做生意，希望公所能高抬貴手放他們生路，對此市長游振雄表示，攤商若能成立管委會並做好約束，才會研議是否讓攤商擺攤。（本報資料照片）

日前受到新冠肺炎疫情影響，員林市公所配合中央防疫要求，實施流動攤販清零作業，更大動作出動環保車，將流動攤商佔據在路旁的物品全部清除，獲得許多民眾與合格攤商的好評，但最近開始有攤商希望能回來做生意，希望公所能高抬貴手放他們生路，對此市長游振雄表示，攤商若能成立管委會並做好約束，才會研議是否讓攤商擺攤。

員林市長游振雄表示，博愛路從三民街到浮圳路口，約600公尺的路段長期受到違規流動攤販占據，嚴重影響當地店家、住家與人車通行，一天到晚收到民眾檢舉反映，所以公所才會大動作趁這次疫情管制，將沿線該畫設紅線的路段重新畫設紅線，並增設停車格，還路於民。

而公所清零的作為，深受在地鄉親好評，合格攤商也相當認同公所的作為，但最近因為疫情趨緩，許多攤商希望能恢復擺攤，並向議員張錦昆陳情，希望公所能夠網開一面，許多攤商都在這擺攤落地深根數十年，拜託讓他們回到博愛路繼續做生意。

張錦昆表示，最早自2002年就有攤商自治條例，但沒有相關細則針對攤商擺攤的管理辦法，所以他將會在議會提案，針對攤商的管理實施辦法做一個通盤檢討，他也相信這個問題不單單員林市發生，其他鄉鎮應該也有同樣的問題。

游振雄強調，員林的第一公有市場、民營的華成、員農黃昏市場、大員林黃昏市場等，都還招租未滿，非法流動攤商不登記這樣對合法的攤商也不公平，博愛路邊攤商沒有管委會，也很難做好相關約束及管理，若攤商能組管委會並做好約束，會再與警局研議是否能合法擺攤。