藝人邵雨薇與吳慷仁公開戀情，兩人偶爾會在社群上公開放閃，引起許多粉絲的關注。最近邵雨薇分享2張日常生活，照片中見她腹部隆起，讓許多網友們直呼: 「是懷孕了嗎? 」立刻引起網友們的關注。

邵雨薇昨(4日)在臉書分享開工後的生活日常: 「明明就出門工作，看起來怎麼還是很居家，難道我正式成為家庭主婦了嗎? 」因為照片拍攝角度的關係，讓她看起來像是正在懷孕中，挺著一個大肚子，邵雨薇回應: 「那是膝蓋啦! 嚇我一跳。」只是因為拍攝角度的關係，讓大家產生錯覺，希望大家不要想太多，而邵雨薇的「家庭主婦」是否也在暗示吳慷仁該邁入下一個階段。

邵雨薇最近分享，觀看東京奧運的心得:「疫情的影響讓世界的步調變得亂七八糟，因此很多人彷彿看不到未來，奧運選手努力為國家奮戰，帶來許多正面能量。」讓邵雨薇重新獲得新的力量。

許多網友回應她的貼文:「我覺得可以，快閃結婚吧! 」、「差點以為懷孕」、「嚇我一跳！這角度想說疫情爆發，3個月怎麼妳就…」、「太漂亮了!」、「 照片很像佳嬿，真的很美! 」、「大頭大肚子？」