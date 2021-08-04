美國媒體今天報導，一名乘客遭控在邊疆航空一架從費城飛往邁阿密的班機上對兩名空服員毛手毛腳，還出拳攻擊第3名空服員，最後遭膠帶綑綁在座位上，飛機落地後便遭到逮捕。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）引述一份逮捕報告說，22歲男子柏利（Maxwell Berry）1日在邁阿密國際機場以暴力行為被逮捕並遭到拘留。

路透社無法立刻證實柏利遭逮捕的細節。

根據國家廣播公司報導，柏利遭控對一名空服員的胸部伸鹹豬手，又觸摸第2名空服員的臀部，還出拳痛毆第3名空服員的臉部。

國家廣播公司報導，經過一番口角，在其他乘客協助下柏利遭到壓制，並且被膠帶綑綁在座位上。

邊疆航空（Frontier Airlines）發言人致國家廣播公司的聲明中寫道：「邊疆航空維持對我們所有空服員最大的價值、尊重、關切和支持，包括在這架班機上遭到攻擊的空服員。」