考量教育品質及改善偏鄉學校師資結構，各級學校陸續都有補進公費教師，桃園市這次有20名公費教師，皆分別具有英語、美術、音樂藝術、自然、體育、輔導等專長。

20名公費教師中國小有9名、國中有11名，教育局表示，會依學校的需求進行評估，逐年提報公費生，這次國小公費教師多數分發到偏鄉學校，用以改善偏鄉教育資源不足問題、提升教育品質。

教育局說明，復興區三光國小、高義國小各獲1名具英語專長公費教師；復興區介壽國小、奎輝國小各獲1名美術專長公費教師；復興區義盛國小、霞雲國小各有1名音樂藝術專長公費教師。

復興區長興國小獲1名具自然專長公費教師；復興區巴崚國小獲1名具體育專長公費教師；桃園區青溪國小獲1名具輔導專長公費教師。

教育局表示，國中部分有11名公費合格教師，包括觀音國中、楊梅國中、文昌國中、福豐國中、光明國中、會稽國中、經國國中、石門國中及自強國中皆有獲得具專長的公費教師。

此外，教育局指出，這次國小公費教師無論是一般生或原住民生皆分發到復興區原住民族重點學校，其中有2名原住民生，希望讓原住民族學生有優良楷模可以學習，並傳承原民精神與文化。