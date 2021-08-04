SKYLE成員ERIN。（Good Luck Entertainment提供）

SKYLE成員GINNY。（Good Luck Entertainment提供）

SKYLE成員宇晴。（Good Luck Entertainment提供） SKYLE成員采炫。（Good Luck Entertainment提供）

SKYLE成員采炫。（Good Luck Entertainment提供）

中韓女團SKYLE(成員：ERIN、GINNY、宇晴、采炫)於今天(4日)發行包含主打歌《給我天使之翼》的出道單曲專輯《FLY UP HIGH》。雖然主打歌的涵義較為沉重，但在拍攝MV當天，成員們卻發生不少趣事，因為《給我天使之翼》MV有大量電腦特效，成員們都要在綠色key版佈景前拍攝，只能靠發揮想像力去演譯出導演指示的歌曲意義。年輕活潑的成員們最大感想是拍攝時要忍住不笑場NG最辛苦，尤其在拍攝個人鏡頭時，另外三位成員忍不住在鏡頭外搞笑，往往逗得拍攝中的成員頻頻笑場求饒說：「再NG下去我要被經紀人說教了啦！」

當日MV連續拍攝超過18個小時，為求畫面美麗精準，成員們把主打歌《FLY UP HIGH》舞蹈反覆的跳了100遍以上，加上拍攝時間緊湊，只有半小時的用餐時間，成員們也不敢放鬆，只吃幾口飯就上場繼續拍攝。有小韓韶禧之稱的成員ERIN當天拍攝結束後，回宿舍一量體重竟然瘦了1公斤，她還為成員們謀福利，故意撒嬌跟經紀人說要買美食為大家好好進補一下。

SKYLE是韓國和香港等亞洲娛樂公司合作的平均身高170公分的K-POP組合，成員都是唱歌和舞蹈實力出衆的實力派。組合名是「(S)how the (K)inetic ＆ (Y)outh (L)eading a new (E)pisode」的縮寫，意思是「青春開始美麗的啟動」，即將爲K-POP開啓新一頁的組合。