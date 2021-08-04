SKYLE成員ERIN。（Good Luck Entertainment提供）
SKYLE成員ERIN。（Good Luck Entertainment提供）
SKYLE成員GINNY。（Good Luck Entertainment提供）
SKYLE成員GINNY。（Good Luck Entertainment提供）
SKYLE成員宇晴。（Good Luck Entertainment提供） SKYLE成員采炫。（Good Luck Entertainment提供）
SKYLE成員宇晴。（Good Luck Entertainment提供） SKYLE成員采炫。（Good Luck Entertainment提供）
SKYLE成員采炫。（Good Luck Entertainment提供）
SKYLE成員采炫。（Good Luck Entertainment提供）

中韓女團SKYLE(成員：ERIN、GINNY、宇晴、采炫)於今天(4日)發行包含主打歌《給我天使之翼》的出道單曲專輯《FLY UP HIGH》。雖然主打歌的涵義較為沉重，但在拍攝MV當天，成員們卻發生不少趣事，因為《給我天使之翼》MV有大量電腦特效，成員們都要在綠色key版佈景前拍攝，只能靠發揮想像力去演譯出導演指示的歌曲意義。年輕活潑的成員們最大感想是拍攝時要忍住不笑場NG最辛苦，尤其在拍攝個人鏡頭時，另外三位成員忍不住在鏡頭外搞笑，往往逗得拍攝中的成員頻頻笑場求饒說：「再NG下去我要被經紀人說教了啦！」

當日MV連續拍攝超過18個小時，為求畫面美麗精準，成員們把主打歌《FLY UP HIGH》舞蹈反覆的跳了100遍以上，加上拍攝時間緊湊，只有半小時的用餐時間，成員們也不敢放鬆，只吃幾口飯就上場繼續拍攝。有小韓韶禧之稱的成員ERIN當天拍攝結束後，回宿舍一量體重竟然瘦了1公斤，她還為成員們謀福利，故意撒嬌跟經紀人說要買美食為大家好好進補一下。

SKYLE是韓國和香港等亞洲娛樂公司合作的平均身高170公分的K-POP組合，成員都是唱歌和舞蹈實力出衆的實力派。組合名是「(S)how the (K)inetic ＆ (Y)outh (L)eading a new (E)pisode」的縮寫，意思是「青春開始美麗的啟動」，即將爲K-POP開啓新一頁的組合。

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