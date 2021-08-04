堪稱第一代「南湖戰神」的前明道大學球員曾柏喻，在度過兩年多的荒唐且自我放棄歲月，毅然決定重新回到他最愛的籃球舞台上表演，高雄九太也選擇相信他將會「浪子回頭」，在4日SBL選秀會上選擇讓他成為今年狀元，甚至提前替他準備好印有名字與專屬背號的球衣。

「應該是前年最後1場UBA比賽，我的右腳出現嚴重撕裂傷，讓我根本無心繼續打球，整整兩年多時間都過著荒唐且走偏的生活，每天都過很爽，因為不用一大早練球，」曾柏喻說，「但從今年初結婚後，眼見兩大職籃聯盟成立，讓我重新燃起打球動力。」

曾柏喻並非只是嘴巴說說而已，為了讓自己可以重返籃球舞台，原本102公斤的他，在短短半年時間瘦到88公斤，整整減重14公斤，更開始找回自己肌力與體能，隨著今年7月前往九太測試，讓他逐漸找回原有身手，但過程並不容易。

「到九太測試第1天真的很累，但我通過第1周的觀察期，也讓九太逐漸肯定我的能力，」曾柏喻說，「不過我不知道九太會用狀元籤選我，畢竟今年不少新秀名氣都大於我，但如今我只想告訴自己，這個狀元頭銜得來不易，我不能再放棄。」

曾柏喻透露，自己會想重新回到場上打球的另一主因，就是身邊家人與老婆的不斷鼓勵陪伴，「我承認自己必須要為了媽媽與老婆開始改變，尤其是我老婆這半年多來一路陪我練球，我必須要跟她們證明我跟之前不同了，這根本就是浪子回頭。」

「現在我只想證明自己，不管接下來還會面對怎樣的低潮或失敗，我只想繼續站出來，」強調自己現在每次練球都會早到的曾柏喻表示，「畢竟自己還年輕，我不想再次太早消失在這個舞台上！」