民進黨今天中常會，據轉述，民進黨祕書長林錫耀及立法院黨團總召柯建銘皆表示，國民黨主席選舉，雖然是家務事，但會將「內部問題外部化」，民進黨會被當成「稻草人」，要見招拆招，有所因應。

據轉述，林錫耀會中報告，疫苗目前施打有834萬人，達34％，政府極力爭取進貨，但供貨不穩是國際上大家都面臨的問題，有的國家雖有打疫苗，但疫情也無法控制很好，例如日本。

此外，65歲以上長者施打第二劑，據轉述，嘉義縣長翁章梁及高雄市長陳其邁都關此事，陳其邁建議應提前讓地方指揮中心要給多少；翁章梁建議，65歲長者施打第二劑，對於要不要預約，老人家都會焦慮，建議比照第一次造冊施打，直接通知。

至於振興券，據轉述，柯建銘報告時表示，行政部門規畫振興券部分，應適時跟黨團說明溝通，必要時找黨團立委到行政院。

據轉述，行政院政委黃致達說，振興券目前尚未定案，可能會是發行五倍券，但一切還是看疫情綜合考量。行政院一定會找適當時間向黨團成員做報告，包括振興券加乘效果、數位工具部分等涉及預算籌編，一定要送立法院審議。

據轉述，中常委立委羅致政也表示，他接到不少這類陳情，疫情的邊境管制導致許多外籍配偶無法入境，疫情指揮中心應該就此部分研議。