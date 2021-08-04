全台警戒降為二級，騎車人潮逐漸提升，為鼓勵民眾提升安全駕駛觀念，台北市交通局指出，凡年滿18歲考照年齡，即起至12月10日，只要在北市台北、福安等4家機車駕訓班考取駕照，即可享有1300元訓練費補助，市府還加碼提供3重加碼優惠，如共享運具優惠方案與電動機車購車禮，再送每人1次的免費停車月票。

據2020年交通事故資料顯示，A1類（24小時內死亡）交通事故計有60件，共計60人死亡、3萬3785人受傷，其中18到25歲年輕機車騎士共有13人死亡、9682人受傷，占整體交通事故死傷人數約28.6％，主要肇事原因前3名為未注意車前狀況 （8.9％）、超速失控（5.1％）與未依規定讓車(2.7％)，幾乎都與自身駕駛行為相關。

交通局表示，據北市政府警察局交通警察大隊事故資料統計，自行考取駕照平均事故率為4.88％，若經駕訓後平均事故率則降低為1.96％，顯示透過機車駕訓，能增加駕駛人交通安全觀念與技巧，對減少交通違規及降低肇事率確有成效。

為鼓勵年輕騎士踴躍考照，交通局今年釋出1000個補助名額，只要到普通重機駕訓班完成訓練課程，並順利取得駕照，即能享有交通局補助訓練費1300元。

除補助外，交通局表示，今年還有加碼優惠，包括共享業者「WeMo Scooter」、「iRent」與「GoShare」等3家業者合作提供騎乘金、騎乘時數的優惠方案。另外至電動機車業者門市購車即可享有購車禮，加上停管處提供每人1次機車路邊停車月票等多項好康，詳情請參閱交通局官網。