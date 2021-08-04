北京市今天（8月4日）舉行新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作第231場新聞發佈會。北京市疾病預防控制中心副主任龐星火介紹，今天（8月4日0時至12時）北京市新增3例京外疫情關聯本地新冠肺炎確診病例，均為8月1日公佈確診病例的密切接觸者，其中2例為確診病例親屬，有湖南省張家界市旅行史，1例為確診病例同航班密切接觸者。

目前，已對上述確診病例採取密接追蹤、封閉管控等措施，相關流行病學調查、基因測序等工作正有序開展。初步判定上述確診病例密切接觸者50人，其他風險點位的密切接觸者正在核實中。

經北京市疾控中心實驗室對此輪疫情前期病例樣本進行全基因組測序，結果顯示與近期南京疫情病毒全基因組高度同源，屬於同一傳播鏈。

近期，大陸多地發生多點散發疫情，北京市防控形勢嚴峻複雜，輸入風險、防控壓力持續增大。各單位各部門要不折不扣落實「四方責任」，加強外防輸入、內防反彈各項防控措施。

北京市疾控中心要求市民，切實做到非必須不出境、非必要不出京，本市已確定中風險地區及報告確診病例所在社區街道和單位人員原則上不允許出京，目前仍在京外旅行的人員建議盡早結束行程，要密切關注當地疫情進展及防控措施、列車和航班售票變化，做好個人防護。

來京、返京後要落實個人防控責任，及時主動向社區（村）、單位報告，認真做好自我健康監測，配合相關防控工作，公共場所嚴格落實測溫、查證、驗碼、登記、限流、佩戴口罩、保持社交距離、日常通風消毒等綜合防控措施。

再次提醒市民朋友，天氣炎熱也要堅持科學正確佩戴口罩，減少聚餐聚會，減少在人員聚集的密閉空間久留。保持勤洗手、常通風等個人良好習慣，關注自身健康狀況，如出現發熱、咳嗽等症狀，及時佩戴口罩前往就近的發熱門診就醫。

★北京市兩地升級中風險地區

發佈會上，龐星火公佈風險等級調整情況。經綜合研判，北京市將昌平區龍澤園街道龍躍苑二區、房山區閻村鎮樂活家園社區定為中風險地區。截至目前，北京市共有中風險地區2個，全市其它地區均為低風險地區。

★北京朝陽望京街道地區人員原則上不允許出京

此外，北京市朝陽區人民政府副區長朱晟今天表示，望京街道地區人員原則上不允許出京，確需出京者，需持健康寶綠碼及48小時內核酸檢測陰性證明。