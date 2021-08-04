華碩（Asus）今年一改策略，推出小尺寸的ZenFone 8作為ZenFone 8系列的主打機種，另外還推出使用三顆翻轉鏡頭的ZenFone 8 Flip。如果你好奇ZenFone 8搭載的雙鏡頭表現如何，可以來看看終於公佈的DxOMark評測成績！

DxOMark稍早前公布了ZenFone 8的主相機評測成績，總分為120分，與Google Pixel 5、三星Galaxy Note20 Exynos版本、三星Galaxy Note20 Ultra 5G、笑米11、紅米K30 Pro Zoom版本等5支手機並列；若與同樣鎖定小螢幕手機市場的iPhone 12 mini相比，則是略輸2分（總分122分），但是小贏主相機總分皆是119分的2021年旗艦機種Galaxy S21+ 5G（Snapdragon版）以及Galaxy S21 5G（Snapdragon版）。

華碩ZenFone 8的DxOMark主相機評測出爐。（摘自DxOMark官網）

以分項目來看，ZenFone 8在靜態攝影上取得126分、錄影則是108分，變焦項目僅取得54分。對比來看，iPhone 12 mini 則是在靜態攝影、錄影、變焦項目各別取得132分、112分以及41分。以這兩款手機來說，ZenFone 8的整體表現更為均衡，而iPhone 12 mini則是拍照、錄影上都明顯勝出，只是在變焦能力上較差。

DxOMark評價ZenFone 8相機的優點針對鎖定對象在拍照與錄影上的曝光都很準確、拍照及錄影的自動對焦速度快且準確、超廣角鏡頭的曝光準確、影片穩定機制有效，另外在錄影上可支援Dolby Vision HDR是加分項目。缺點則是拍照時動態範圍有限，亮點處經常被抑制；戶外環境下拍照與錄影的白平衡偏藍；室內環境與低光源下出現明顯噪點；在各類情況下都會看見光斑等偽影情況。