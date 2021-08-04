前台北市長郝龍斌4日向法院聲請停止高端疫苗的EUA（緊急使用授權），並呼籲各縣市首長不要配合打高端，另外高端EUA很快就給，BNT卻拖了2周才給EUA。台北市長柯文哲怒轟，民進黨政府為何要逼台灣人打高端疫苗？全世界已超過31億人打了疫苗，台灣卻沒疫苗，全世界只有撒哈拉沙漠以南的國家會沒疫苗，他無法理解民進黨在想什麼。

柯文哲說，這些事不用他講，晚上的call in節目都會講，老百姓也會知道，疫情嚴重且沒有疫苗才需要核發EUA，但為何台灣沒疫苗？全世界已打了超過31億劑，全世界疫苗覆蓋率排行榜，比台灣差的國家大概只有薩哈拉撒沙漠以南的國家，不然還有哪些國家台灣差？台灣在全世界的排名不應當是這樣。

台北市長柯文哲。（北市府提供／張穎齊台北傳真）

柯怒嗆，到底發什麼事，一個高端就馬上給EUA，但民間說要買的BNT拖多久？這些都無法說服老百姓，就是激起民怨，他真的是無法理解到底民進黨在想什麼？為何在高端這事這麼堅持？到底發生什麼事？