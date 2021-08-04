感情沒有對錯，但如果明知對方非單身，還執意介入他人感情，就牽涉道德問題了！搜狐網命理專欄指出，雙子座、天蠍座、水瓶座、射手座的女性最喜歡勾引有對象的人，她們個性主動，喜歡愛得肆無忌憚，不在乎為了追愛成為小三，若追到手還會因此沾沾自喜。

▍1.雙子座

雙子女頭腦聰明又機靈，但在感情中，她們相當任性，明明知道對方非單身，卻會為了自己的私慾去主動接近對方，她們認為橫刀奪愛才是愛，更是展現個人魅力的方式，即使自己沒有多愛對方，也會為了成為勝利者而去勾引對方。

▍2.天蠍座

天蠍女向來敢愛敢恨，在她們的感情觀裡，喜歡一個人是不需要理由的，即使對方已經有對象也無所謂。天蠍女認為，只要自己能憑本事追到手，就說明對方與她才是真愛。所以她們從來不認為自己是插足別人感情的第三者，反而自認光明正大，搶到手還會沾沾自喜。

▍3.水瓶座

水瓶女一直都認為，只要喜歡的人還沒結婚，自己都有權利去追求對方，不算違反道德或破壞別人的家庭。雖然戀愛確實有先後順序，但她們自認比情敵晚一點而已，所以水瓶女會大膽去勾引對方，讓對方拜倒在自己的石榴裙下，她們才會覺得感情圓滿。

▍3.射手座

射手女向來不受世俗約束，會誓死捍衛自己的幸福，只要遇到喜歡的人，她們就會認為是難得的緣分，不想因為對方已經有對象就放棄，只要確認對方也把自己當做真愛，那她們就會勇敢去追求，即便當小三、背負罵名也在所不惜。