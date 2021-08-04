封測廠矽格(6257)受惠訂單暢旺、擴產及併購效益挹注，2021年第二季合併營收42.05億元、稅後淨利6.84億元、每股盈餘（EPS）1.55元，全數改寫歷史新高。累計上半年合併營收77.09億元、稅後淨利12.42億元、每股盈餘2.82元，齊創同期新高。

矽格第二季合併營收創42.05億元新高，季增達20％、年增達45.06％。毛利率、營益率同步「雙升」至30.59％、21.76％，為近3年同期高點。雖然匯損致使業外轉虧，歸屬母公司稅後淨利6.84億元，季增達22.75％、年增達48.69％，每股盈餘1.55元，亦雙創新高。

累計矽格上半年合併營收77.09億元、年增達37.28％，創同期新高。毛利率29.64％、營益率20.73％，雙創近7年同期高點。配合業外收益大致持穩，使歸屬母公司稅後淨利12.42億元、年增達55.8％，每股盈餘2.82元，雙創同期新高。

矽格表示，由於半導體市況持續看好，主要客戶對5G、手機、網通、電源管理、車用等晶片測試訂單需求強勁，使集團投資公司及子公司上半年營收均繳出年成長。因應市場需求暢旺，下半年機器設備投資繼續增加，對今年營運展望樂觀看待。

矽格7月自結合併營收創15.63億元新高，月增8.1％、年增達52.86％。累計前7月合併營收92.73億元、年增達39.68％，續創同期新高。投顧法人表示，矽格第二季及上半年營運齊創「三高」佳績，看好下半年營收逐季創高，全年營運攀峰、並續旺至明年上半年。