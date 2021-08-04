砷化鎵宏捷科(8086)因營收規模放大，第2季稅後盈餘為1.98億元，年成長19.28%，累計上半年每股盈餘為1.9元，宏捷科佈局低軌道衛星有成，低軌LNA PA已獲得客戶認證、預計第4季可以開始小量出貨，為營運再添動能。

受惠於智慧型手機、IoT及各項終端應用需求強勁，宏捷科第2季及上半年營收表現亮眼，第2季合併營收達11.49億元，季增7.89%，年成長36.79%，為104年第3季以來單季新高，營業毛利為3.34億元，季增12.46%，年成長22.79%，受到新台幣匯率升值影響，單季合併毛利率為29.06%，年減3.4個百分點，單季稅後盈餘為1.98億元，季增13.14%，年成長19.28%，單季每股盈餘為1.01元；累計上半年合併營收為22.15億元，年成長34%，營業毛利為6.31億元，年成長17.94%，合併毛利率為28.5%，年減3.91個百分點，稅後盈餘為3.73億元，年成長14.77%，每股盈餘為1.9元。

WiFi 6、4G、5G PA及第2季開始放量的cat 1 4G PA訂單暢旺，且新產能順利開出，宏捷科7月合併營收達4.12億元，月增4.06%，年增46.96%，創下單月歷史新高，累計前7月合併營收為26.27億元，年成長35.84%。

在新產品部分，低軌道衛星通訊範圍可望自8月起覆蓋全球，宏捷科耕耘已久的低軌LNA PA已獲得客戶認證、預計第4季可以開始小量出貨。

宏捷科表示，公司持續裝置新機台，下半年將逐月皆有新產能開出；除原有訂單外，近期又有數家客戶積極的提高投片量，樂觀看待未來營運。