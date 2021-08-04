記憶體廠宇瞻(8271)第二季單季EPS為1.68元，創下公司上市以來單季最佳表現；上半年EPS為2.91元，同樣為歷年同期新高。主要受惠記憶體漲價以及公司著力的三大營運策略加持。

宇瞻總經理張家騉表示，今年營運雖部分受惠於需求逐漸回溫與漲價，但宇瞻年初即宣告將強化三大營運動能，包括專注重點領域、布局未來技術與營運數位轉型，對營運的效益反映在亮眼的財報上。

宇瞻總經理張家騉表示，公司在過去這段時間，營運數位轉型布局將完成最後一塊拼圖，透過數位化整合數據資料，從客戶下單到出貨，無論交期、稼動率與品質都獲得提升，目前完成一張小量客製化訂單，製造週期對比去年同期大幅縮短31%，可因應客戶對客製化產品的需求。這些高客製化的客戶，例如伺服器、電動車充電樁、智慧醫療等，都是今年業務開發的重點領域，亦是未來幾年的主流市場。此外，看好未來趨勢結合5G與IoT等各種應用，除持續推出新產品，也研發提供高附加價值的專利創新技術。

展望下半年營運，張家騉認為短期缺料狀況依然是市場需求的主要變數，宇瞻也會提早執行因應策略，在供需上保持彈性的調整條件，加上三大營運動能加持，期望今年可以交出一張令人滿意的成績單。

宇瞻第二季單季毛利率逾19%，營業利益率為9.34%，淨利率為7.39%，三率的單季表現亦為近三年最佳。

宇瞻第二季營收22.86億元，毛利率上揚至19.41%；營業淨利2.13億元，歸屬於母公司業主淨利1.69億元，基本每股盈餘1.68元。上半年營收43.85億元，毛利率18.4%；營業淨利3.64億元，歸屬於母公司業主淨利2.93億元，基本每股盈餘2.91元。

除營運面向外，針對此波疫情，宇瞻總經理張家騉指出，首要是先穩定同仁的心並給與必要協助，例如預先幫所有員工加保疫苗險以及贈送每人防疫口罩等。考量到防疫期間同仁們的辛勞，他還特地選在全員恢復到公司上班的第一天舉辦宇瞻謝謝日，一早在門口分送小點心並跟每位同仁打招呼，以實際行動傳遞宇瞻對員工的關懷。