德國股神科斯托蘭尼（Kostolany）提出的「遛狗理論」，當主人走路時，小狗會在前面跑來跑去，即便跑得很遠，但遲早會跑回主人身邊。小狗代表的是股價，不管漲跌最終都會回到主人身邊，即回歸基本面。國泰投信認為，目前台股短線可能呈現區間震盪，而根據國家發展委員會公告，6月份台灣景氣對策信號為40分，持續亮出紅燈，顯示本土疫情雖造成經濟活動有所降溫，但整體趨勢未變，下半年基本面續佳。整體而言，在聯準會(Fed)升息循環結束前，全球金融情勢長多不變，在資金動能充沛下，台股後市不看淡。

國泰台灣高股息基金經理人林耕億表示，觀察上半年台股相關報酬指數，截至6月底，加權報酬指數成長19.71%，而不含金融電子報酬指數漲幅達34.75%，表現最佳，顯示傳產人氣爆棚漲勢凶猛，反觀電子報酬指數則呈現休息狀態，漲幅僅13.81%相對落後。隨著第三季電子業拉貨旺季到來，強勁需求可望帶動半導體、5G手機、伺服器的出貨量持續成長，電子股有望啟動補漲行情。

林耕億表示，台灣企業6月營收表現整體優於預期，今年企業獲利成長預估已上修至53%，目前電子股基本面仍佳，預期供需持續吃緊下後續仍有表現機會，且美國多檔科技巨頭股價已轉強，有望帶動台灣電子族群表現，隨車用晶片荒下季有望紓緩，加上電動車佔比提升，預期車用營運動能有望向上。台灣疫情逐漸受到控制，且全球貨幣政策寬鬆與經濟持續復甦之下，台股短線類股輪動快速但長多趨勢不變，預計在拉回消化近期國際疫情利空後，有機會再轉強攻高，逢低可趁勢布局。