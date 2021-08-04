國民黨前主席朱立倫宣布角逐黨魁後，首日「回防」桃園拜訪地方民代和黨內大老，下午赴立委萬美玲辦公室，在地里長也現身相挺。(蔡依珍攝)

國民黨前主席朱立倫宣布角逐黨魁後，首日「回防」桃園拜訪地方民代和黨內大老，下午赴立委萬美玲辦公室，在地里長也現身相挺。(蔡依珍攝)

國民黨前主席朱立倫宣布角逐黨魁後，首日「回防」桃園拜訪地方民代和黨內大老，下午赴立委萬美玲辦公室，在地里長也現身相挺。(蔡依珍攝)

國民黨前主席朱立倫宣布角逐黨魁後，首日「回防」桃園拜訪地方民代和黨內大老，下午赴立委萬美玲辦公室，在地里長也現身相挺。(蔡依珍攝)

國民黨前主席朱立倫宣布角逐黨魁後，首日「回防」桃園拜訪地方民代和黨內大老，下午赴立委萬美玲辦公室，在地里長們鞭炮聲隆隆，直喊現在的國民黨太溫和、斯文，希望朱帶領國民黨「衝撞」，也抱怨黃國園內鬥，朱允諾會把桃園處理好、不能陷內鬥，改變國民黨。

萬美玲4日趁解封和國民黨籍10餘位結拜的女里長相聚，獲悉「老縣長」要來，里長們都特別到萬美玲服務處等候，見朱到訪一一喊出名字問候，都感到親切。

「今天回桃園好溫暖，桃園人支持桃園人！」朱立倫說，他拜訪了立委魯明哲、呂玉玲、前立委陳根德，還有李總集、楊敏盛等大老，很開心很多人都叫他「縣長」，非常親切。

朱立倫說，全世界都在防疫，老天爺對台灣很好，給台灣1年時間準備，豈料疫情爆發才發現執政的民進黨什麼都沒準備，像是PCR篩檢設備竟是從美國緊急調貨，無怪乎外界一直喊普篩、廣篩都不理，就是因為根本沒辦法做。

朱立倫提到，疫苗現貨市場雖然短缺，但越南都能搶到上百萬劑，證明台灣政府沒能力，直指蔡政府斥資8600億紓困，只要拿其中400億買疫苗，就算用最貴的每劑1000元計算，也能買到4000萬劑，可供2300萬台灣人全打完第一劑沒問題，豈料不但沒疫苗打、大部分民眾也看得到、拿不到紓困補助，「不是不感恩日美捐疫苗，是怨無不怨少！」

朱立倫說，民進黨離譜惡霸，國民黨一定要團結各縣市強力監督、制衡，尤其桃園一定要贏回來，他說自己過去16年分別在桃園、新北執政，2市加起來640萬人，希望將服務地方的經驗擴大到全台，下定決心扛起重任，2024年要推出最強候選人重新執政，主席是很重要的領導者。

朱立倫特別提到，9月25日投票日是「漂亮寶貝」萬美玲的生日，拜託國民黨籍的老朋友，在9月25日投他一票，一起改變國民黨。

「在野黨表現差全因為主席領導軟啪啪！」中華民國村里長聯誼會榮譽總會長郭雲輝當場開砲，基層都知道民進黨爛，但民眾仍不見得挺國民黨，直言不分區立委宿命就是要戰鬥，應該每個都是戰將，但現況卻是比有選票壓力的選區立委還弱，像是放寬機師檢疫「3＋11」政策的民進黨立委范雲就是一例，隨時都要有「被犧牲」的覺悟，黨仍要力挺，面對這麼多不公不義政策，完全看不到立委們敢衝敢撞，「比里長還沒有！」

郭雲輝也提到前黃國園黨部主委于北辰被免職後與國民黨中央對槓，讓他們很心寒，國民黨已經沒有本錢內鬥，力挺朱能站出來把爛攤子收一收。桃園區中平里長顏秀卿也說，基層黨員都比較敢講，都怨民進黨這麼差，難道不能上街頭抗議嗎？國民黨高層都在睡覺嗎？她身為里長都不知道該如何回覆。

「縣長最親切！」萬美玲說，自己從政第一年正好是朱立倫當縣長，互相監督合作，她讚朱任內執行老舊校舍改善、市高普設，照顧地方，願意擔綱重要任務很感動，強調基層受不了、要炸鍋了，希望國民黨強起來。