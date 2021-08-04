看見幻象伴飛發射烈焰彈 周天成：感覺被尊重 17:182021/08/04 中時新聞網 蔡宗倫 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 戴資穎、麟洋配等選手載譽歸國，現場粉絲熱情相迎。（圖／翻攝直播） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 直播》戴資穎、「麟洋配」等選手載譽歸國 現場粉絲相迎 訂閱影音： 中時新聞網 戴資穎、麟洋配等選手載譽歸國，現場粉絲相迎。（圖／翻攝直播） 英雄返台幻象戰機熱焰彈連發！小戴曝高空視角：好酷喔 東京奧運羽球中華隊今（4日）凱旋而歸，羽球世界球后戴資穎勇奪奧運女單銀牌，羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋摘下羽球男雙金牌，刷新台灣羽球奧運歷史紀錄，今天（4日）搭乘中華航空CI- 101班機，將於下午5時20分抵達桃園國際機場，舉行記者會後，乘專車執行檢疫程序。 幻象2000戰機伴飛華航。（軍聞社提供） 被問及在飛機上看見幻象2千施放的熱焰彈，周天成表示，每一顆都好貴的感覺，謝謝政府給我們這些鼓勵，讓我們可以真的是感覺到被尊重，一定會更加的努力，真的是把榮耀帶給台灣。 林昀儒IG曝內心起伏 透露奧運初體驗最感謝的人 #麟洋配 #羽球 #羽球男雙 #戴資穎 #選手 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 時評》對選手大小眼 19:332021/08/04 中時社論 東奧》陸羽球女雙爆粗遭南韓申訴 網友辯稱是「watch out」 10:362021/08/04 體育 何溢誠快評》看她們展現的奧運精神 11:282021/08/04 快評 王鳴中快評》戰機伴飛的標準 15:102021/08/04 快評 羅智強快評》小戴的決定 我們都支持 14:412021/08/04 快評 東奧》奪金回贈李洋生日禮 王齊麟：很高興我們做到了 19:052021/08/04 體育 陳建維快評》別讓奧運分裂兩岸 10:182021/08/04 快評 東奧奪牌選手 台酒、財部邀代言 04:102021/08/04 財經焦點 挺東奧請飲料網質疑「郭婞淳、楊勇緯怎沒有」曾莞婷誠實回7字 17:182021/08/04 娛樂 羽球選手東奧凱旋歸來合庫總座接機 著手規劃優惠活動 18:422021/08/04 財經 幻象2000迎奧運國手 民眾雨中賞機起飛狂讚：好震撼 18:022021/08/04 生活 與姊姊戴靖潔同框 麥當勞推出戴資穎首支紀實片 21:212021/08/04 體育 奧運羽球隊有幻象2000伴飛歸台 這粉專「為其它選手難過」 13:012021/08/04 政治 體育熱門新聞 戴資穎奪銀返台不受訪 IG突PO全黑畫面令人憂心 - 體育 東奧》印度人沒救了？辛度奪牌後他們只關心這件事 - 體育 東奧》印度一姐辛度是高種姓？真相令人太意外 - 體育 莊智淵「史上最好笑桌球賽」被翻出 網笑瘋：沒看絕對後悔 - 體育 東奧》山田哲人致勝二壘打 日本退韓率先挺進棒球金牌戰 - 體育 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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