直播》戴資穎、「麟洋配」等選手載譽歸國 現場粉絲相迎

戴資穎、麟洋配等選手載譽歸國，現場粉絲相迎。（圖／翻攝直播）

英雄返台幻象戰機熱焰彈連發！小戴曝高空視角：好酷喔

東京奧運羽球中華隊今（4日）凱旋而歸，羽球世界球后戴資穎勇奪奧運女單銀牌，羽球男雙「麟洋配」王齊麟、李洋摘下羽球男雙金牌，刷新台灣羽球奧運歷史紀錄，今天（4日）搭乘中華航空CI- 101班機，將於下午5時20分抵達桃園國際機場，舉行記者會後，乘專車執行檢疫程序。

幻象2000戰機伴飛華航。（軍聞社提供）

被問及在飛機上看見幻象2千施放的熱焰彈，周天成表示，每一顆都好貴的感覺，謝謝政府給我們這些鼓勵，讓我們可以真的是感覺到被尊重，一定會更加的努力，真的是把榮耀帶給台灣。