東京奧運台灣選手創下歷史佳績。總統府副祕書長李俊俋今天列舉五大措施，強調這六年來，政府從上到下對於台灣體育政策、措施的改革，從未停下腳步。至於如何繼續培養台灣的體育底蘊，讓關注體育不再只是4年一次，更是未來我們持續努力的目標！

台灣選手戰果輝煌，讓外界再度關注國內的體育環境，在野黨也呼籲加碼投資。李俊俋指出，今年東京奧運台灣選手表現，截至今天已摘下2金4銀5銅，創下歷史佳績的同時，不免有人批評這是四年才一次的「蹭熱度」現象。

但他說，其實這六年來，政府從上到下對於台灣體育政策、措施的改革，從未停下腳步，他列舉這五大措施：

一丶規劃經費「八年倍增」，說到做到：在政府規劃下，台灣體育署經費從2016年的96.7億元逐年調升，預估到2024年將達168億元，相比2013年的70億元經費，明顯倍增。

二、推動「黃金計畫」，打造黃金梯隊：針對東京奧運選手，除針對選手實施專業個人化訓練與專案培訓，更至國內外參賽、移地訓練，配合專屬人力、運動科學等支援；尤其自2018年起，針對奧運奪牌目標的運動項目，連續四年共編列12億元，打造台灣的黃金梯隊。

三丶升級國訓中心硬體設施：從訓練場館、選手宿舍等設施逐一升級，除2020年完成的太陽能發電直線跑道、組裝式游泳池，2021年落成啟用壘球室內訓練場，未來的三期計畫，也將繼續編列經費，針對棒壘球場、射箭場等設施加以升級。

四丶強化運動科學與醫學量能：將運動科學、體能訓練、防護、物理治療、運動心理、營養學等相關人才常駐國訓中心，強化後勤量能。

五丶保障退役選手：因應運動員退役後的規劃，政府推出「優秀選手轉任計畫」，讓優秀退役選手轉任教練，以每四年100名的方式編列預算，除繼續協助國家隊培訓工作，也將至各級學校擔任教練或任職協會，繼續推動台灣體育事務。

他強調，除了「給選手更好的環境、為後勤團隊帶來更大的協助」，如何繼續培養台灣的體育底蘊，讓關注體育不再只是4年一次，更是未來我們持續努力的目標。「這幾天繼續為台灣選手加油！」