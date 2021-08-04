法務部國兩司代理司長汪南均（陳志賢攝）

法務部在疫情三級警戒期間，完成首件波蘭籍毒品案受刑人移交程序；法務部國兩司4日表示，截至目前為止，我國已移交7名德籍受刑人、1名英籍受刑人、1名丹麥籍受刑人與1名波蘭籍受刑人分別返回母國繼續服刑，未來仍將在確保防疫優先前提下，積極推動國際合作。

負責這件移交外國受刑人案件的國兩司辦事檢察官林明誼，對於承辦歐洲司法互助事務，感受甚深。他說，辦司法互助的檢察官要懂國際合作之道，否則會被牽著鼻子走。

林明誼回憶，他當年承辦英商林克穎遣返案，心情隨著蘇格蘭法院的判決起伏，最終得知我方敗訴確定，在處理新聞稿時，他想起被害人家屬的心情，難過的不能自己，覺得對不起家屬的期待，忍不住流下淚來。

國兩司代理司長汪南均說，國際司法互助牽涉外交機密、偵查機密，辦理相關業務並不容易；林明誼手上曾完成5個國家的司法互助簽署，相當不容易。

法務部說，今年2月23日台灣與波蘭的刑事司法合作協定正式生效，5月17日與波蘭司法部、波蘭台北辦事處、外交部、駐波蘭代表處、桃園地方檢察署完成首件波蘭受刑人移交程序。

移交的波蘭籍受刑人，因運毒違反毒品危害防制條例案件被判刑9年，在監獄服刑4年後，他因語言不通，想返國服刑，因此在台波合作協定完成簽署生效後，即提出申請移交回波蘭服刑，法務部召開審議小組審議通過，再核發遣送受刑人命令，交由桃園地檢署執行移交。

但因當時正值疫情嚴峻期間，為確保相關防疫作為滴水不漏。因此波蘭司法部指派3名警官抵台執行接返受刑人任務，除須提供「登機時間3日內核酸檢驗陰性報告」外，相關單位對於波蘭警官通關、專車接送、防疫旅館安排、核酸檢測等事宜多次沙盤推演，務使警官與一般旅客分流，並確保他們穿妥防護裝備、落實入境體溫檢測等防疫規範，過程相當辛苦。

該名波蘭籍受刑人由調查局人員在桃園國際機場移交波蘭警官，搭機返回波蘭，該受刑人也已於5月18日返抵波蘭發監執行。