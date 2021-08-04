台北站前的知名地標「館前商業大樓」，因地段佳加上琳瑯滿目的外牆廣告，在站前商圈顯得相當醒目，從早年著名的NOVA到後來H&M快時尚服飾業者承租經營，該大樓都曾是站前商圈最有代表性的商場，但不敵疫情與產業快速變化，商場也空置約半年的時間，不過最新實價資料揭露，該商場已經分樓層出租，2樓在今年6月順利以月租110萬元出租，其他樓層則仍對外招租中。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，館前商業大樓是站前商圈廣告最顯眼的商業大樓，也可以說是站前商圈的樓王與廣告王，從大樓外牆廣告就可以看出裡面主要租客包括補習班與醫美業者，樓下商場也曾是許多人的共同回憶，包括早年的NOVA商場，個人要組裝或購買電腦，除了光華商場就是到站前的NOVA，到後來由快時尚服飾業者承租，但業者退租後，因為商場面積規模較大，且面對疫情企業擴張營業據點也相對保守，因此也空置了一小段時間。

不過根據最新實價揭露顯示，今年的2樓284.4坪在6月初以110萬元順利出租，換算每坪成交價格為3868元，相當於信義計畫區A辦的租金水準，商場其他樓層仍對外招租中，雖然沒有整個商場一起出租，但分層出租可以降低空置風險，早點創造租金收益，相對出租也能較為靈活彈性。

另外信義計畫區內的地標101大樓，又再度出現單坪4千元的租金，不過此次租賃面積並不大，27樓的新租客僅承租52坪，月租21萬元，單坪租金約4千元，這也是今年信義計畫區第2筆租金站上4千元的辦公室租賃案。