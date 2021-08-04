廷鑫(2358)7月合併營收2.26億元，較去年同期成長92.05％；累計1-7月營收11.86億元，年增44.52％。鋁合金與皮件業務需求持續暢旺，帶動7月單月及累計營收皆創同期歷史新高，廷鑫表示，目前鋁合金與皮件的出貨排程，到年底都是產能滿載狀態，下半年營收將維持在高檔表現。

廷鑫鋁合金業務轉型成功及產品組合優化，不僅訂單穩定且議價能力高，受惠自行車、太陽能等產業需求暢旺，在第二季擴產因應後，產能仍是滿載，隨著國際鋁價上揚，廷鑫鋁合金產品報價與加工費亦隨之調漲，維持公司的獲利能力。皮件業務也受惠美國解封需求升溫，產能保持滿載，7月雖有部分出貨因缺櫃遞延，但不影響下半年營收維持在高檔的目標。

高附加價值的鋁合金盤元產品將於第三季開始生產，產量將逐季提高，廷鑫已爭取到訂單，盤元的營收貢獻將隨出貨量提高，為公司業績成長的新動能。鋁合金與皮件業務維持滿載，以及盤元產品貢獻營收，廷鑫下半年的成長幅度預期將再向上提升。