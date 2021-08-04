歐元區上個月商業活動以近15年最快速度擴張；更多的新冠解封措施，以及疫苗接種的加速，都為歐元區最重要的服務業注入活力。

但是供應的瓶頸以及勞動力的短缺，讓投入的成本以近20年最快速度飆升。

歐元區IHS Markit綜合PMI指數終值從六月的59.5上升到七月的60.2，來到自2006年6以來最高水準，雖然略低於此前60.6的初值預估。

IHS Markit首席經濟學家Chris Williamson表示，歐洲服務業已經重拾活力；社交解封以及疫苗的施打，皆釋放出眾多活動的需求，特別是旅遊業和餐飲住宿業。

歐元區服務業PMI終值從六月的58.3上升到七月的59.8，雖然低於初值的60.4，但讀數也同樣到2006年6月以來的最高水準。

服務業企業也同樣感受到通膨壓力，綜合投入價格指數從69.8上升到69.9，為近21年來最高。

一項調查顯示，歐元區經濟最大的風險為新一波的新冠肺炎傳染病。服務業商業預期指數從72.7下跌到69.1。

Williamson指出，對Delta病毒的擔憂已經變得越來越普遍，並且加大了再次出現封鎖管制的擔憂。

因此，七月服務業的成長低於初值的預估，對於未來預期的降溫，已經對未來前景拋出下行的風險陰影。隨著進入秋季，成長可能再次放緩。