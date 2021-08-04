三星副會長李在鎔因涉政案入獄，對三星電子重大決策的影響不可謂不大，不僅對該公司未來發展至關重要，全球半導體格局亦或因各項重大投資的拍板而有所改變，如今李在鎔有望獲得假釋，三星高層高度關注，盼能即早回公司敲定擱置的決策。

全球晶片荒的背景下，世界各地紛紛在半導體產業的布局著，台積電和英特爾作為三星在半導體晶片產業中的頭號敵手，2家半導體大廠投資進度持續進行中，台積電決定於美國亞利桑那州興建5奈米晶圓廠，且已經開動工，英特爾亦進軍晶圓代工市場，且已經簽下高通的大單，反觀三星因李在鎔仍在獄中，重大決策遲遲無法決定，導致在投資項目落於人後。

《路透社》報導，南韓各界越來越多聲浪，支持對李在鎔的假釋，三星電子許多重大投資和併購項目，都需要實際領導人來做最後的拍板定案，各界擔憂三星會因此在全球的競爭中落後，4名不具名的三星消息人士指出，「美國170億美元先進晶圓廠的投資案，需要李在鎔做最後的決定」。

三星半導體負責人金基南於6月時，向南韓總統文在寅敦促，李在鎔對三星電子的重要性，「半導體的重大戰略決策，只有集團的實際領導人在場才能迅速的做出決定」。

值得一提的是，南韓司法部針對行為良好的初犯，已經放寬假釋資格至刑期的60%，原先資格為80%，而李在鎔在獄中已經服刑滿18個月，達到其刑期30個月的60%，根據3名三星消息人士指出，李在鎔的假釋案預估將於8月9日進行，而三星盼能於約8月15日釋放。

首爾國立大學教授Jaeyong Song表示，像併購案或高達數十億美元的高風險戰略決策，都需要三星的實際領導人來決定，在某種程度上，三星的CEO更像是營運長，僅負責短期的利潤決策，但就長期的發展方針，仍需交由公司的所有者才能決定，因為他們的任期是終生的。