南投縣旭光高中空手道隊製作加油看板，為5日在東奧空手道項目出賽的文姿云和王昱達集氣加油。（旭光高中提供）

台灣空手道好手文姿云、王翌達征戰東京奧運，5日將代表我國在東奧空手道項目出賽。旭光高中是空手道國手的搖籃，在教練黃泰吉領軍做好多面加油看板，明日將拿著看板為這兩名國手大聲集氣加油；教練黃泰吉說，空手道是台灣很有希望奪牌的項目，希望兩人勇奪金牌為國爭光。

空手道在2020東京奧運首度成為正式項目。南投縣旭光高中空手道館暑假期間，隊員們仍專注練習期望未來為國爭光。阿美族的胡鑫是該校空手道隊明日之星，16歲的她以辜翠萍、谷筱霜等亞洲運動會金牌學姊為目標，希望打進2026年亞運會奪牌。

旭光高中空手道隊國高中隊員，4日集結在空手道館製作多面的加油看板，排出氣勢隊形舉牌拍照，還高呼加油口號為兩名國手集氣；5日也要拿著這幾面看板在電視機前為兩人集氣大聲加油。

教練黃泰吉說，旭光高中空手道隊培育出的辜翠萍、谷筱霜，曾在2014亞運和2018亞運各得1面金牌，文姿云更是兩屆亞運金牌得主，顯示台灣空手道是值得企業贊助和國家長期培育的重點運動項目；空手道界都很期待文姿云和王昱達明天能為台灣奪下首面奧運空手道獎牌。