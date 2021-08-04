屏東縣2018年曾在佳冬戰備跑道開出一張時速233公里的超速罰單。（翻攝畫面／林和生屏東傳真）

屏東縣警局近日統計，2021年1至7月全縣交通事故發生共1萬4661件，造成76人死亡，相較同期死亡人數雖減少5人，但也造成個人及家庭損失與不幸，因此，為有效降低交通事故件數，屏縣8月起將把超速違規納為執法重點。

經分析事故，屏東縣前三大肇事主因分別為未注意車前狀況、未依規定讓車及轉彎未依規定，其中以未注意車前狀況造成4080人傷重為最多，且事故發生均與駕駛人未落實速度管理、搶快轉彎及未保持行車安全距離有關。

屏東縣交通隊副隊長程大維表示，速度提高會造成交通事故嚴重性，因為速度越高、動能越大，造成的車禍損毀情況也會更大；而速度快、動能大，所需要的煞停時間與距離也要更長。

程拿出早前歐盟關於行車安全部門做過的研究和實驗指出，如一部汽車在突發道路障礙前45公尺，認知到有障礙物，假設他的反應時間為1.5秒，則當他速度大於時速60公里時，必然會撞上這個障礙物。

而隨著速度提高，撞擊嚴重程度會大幅增加，比如時速80公里，雖然速度只比剛好煞停的60公里多20公里，但因為反應時間壓縮煞停時間與距離，時速80公里、45公尺前開始反應，撞上速度竟然高達時速66公里。

針對速度風險歐盟的研究也說明，在自由車流速度下，汽車增加10％車速，造成死亡車禍風險會增加54％，反之，若降低速度10％，死亡車禍風險也會降低38％。

屏縣曾在2018年於佳冬戰備跑道拍到一輛時速233公里的超速車輛，屏縣警局長李文章強調，交通執法是為防制交通事故發生的不得以手段，透過提高見警率，導正用路人守法觀念並防制交通事故發生。