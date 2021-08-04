疫情三級警戒期間，台東縣酒駕件數減5成以上，在降級後有少許回升現象。（台東縣警局提供／蔡旻妤台東傳真）

疫情三級警戒不得群聚，聚餐飲宴盛況不再，連帶酒後駕車次數明顯銳減。據台東縣警局交通隊統計，今年三級警戒期間酒駕違規及肇事計104件，去年同期共332件，顯示酒駕違規次數降低50℅以上；而警戒調降2級後，8天內則有25件，依比例計算有微幅增加。喜歡喝兩杯的民眾說，疫情差點讓我把酒都戒了！

民眾表示，受到疫情影響，明顯感受到大家減少外出次數，連帶聚餐邀約次數也降低，以前1個晚上可以跑3攤；喜愛喝兩杯的民眾笑稱，「這次的疫情，加上前陣子施打疫苗，差點連酒都戒了！」

台東縣警局交通隊組長潘慶鴻表示，今年三級防疫警戒期間，酒駕違規共101件、酒駕肇事3件；而去年同期卻有323件、酒駕肇事9件，推測是疫情升溫期間禁止5人以上群聚，加上從餐廳至小吃店都無法開門營業，聚餐飲宴情況因而減少，也因此台東縣酒駕次數較去年同期大幅下降。

若依比例來看，今年三級警戒期間以60天計算，每日酒駕平均值為1.73件，而降為2級後的8天內每日酒駕平均值為3.125件，雖未達去年同期的4.25件，但仍顯示比三級警戒期間回升不少。

此外，為提升打擊犯罪機動性及安全性，台東縣警局新購41輛警用車，包括轎式、休旅式巡邏車、及偵防車等；台東分局及中興派出所也於4日新建分局辦理落成啟用典禮。

台東縣警局表示，採購款式皆為市場最新車款，輸出馬力及機動性極佳，為員警執勤提供精良利器，對於打擊犯罪及保障人民生命財產安全將有莫大幫助，未來將針對酒後駕車勤務，加強執法取締。

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