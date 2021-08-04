有些人生性熱情，無時無刻擁有源源不絕的話題，甚至面對不熟悉的人都十分「自來熟」；不過也有人不太喜歡說話，常常和別人講沒幾句就冷場了。《搜狐命理專欄》發文分享，獅子座、摩羯座、天秤座和巨蟹座的人是天生的「省話王」，非常惜字如金，才剛開始聊天就急著句點對方。

1、獅子座

獅子座跟看不起的人溝通時，常常會覺得自己高人一等，這種想法導致他們變得十分驕傲，覺得和這些人交流都是在浪費自己的精力和時間，因此他們就會刻意惜字如金，不想和自己看不起的人多說任何一個字。

2、摩羯座

摩羯座的個性天生就比較冷漠，因此他們不太喜歡和其他人說話，對他們來說，和他人溝通是一件非常痛苦的事情，而且在他們的心目中，也認為沒有太多人是值得他們浪費時間去交流的，所以能夠少說一些就會盡量少說一些。

3、天秤座

天秤座在和別人說話時，會先在腦中判斷對方是否可以給自己帶來同等的回報，如果他們覺得和對方交談並沒有太高的價值，對未來也沒有太多的好處，那麼他們就不太願意和對方交流，而且現實中大部分的人都屬於他們心中這種「沒價值」的對象。

4、巨蟹座

巨蟹座非常害怕受到傷害，如果不小心暴露了自己的弱點或缺陷，他們就會一直處於恐慌當中，為了保護自己，他們通常不會和別人說太多的話，因為透露的越多，對方就會越了解他們的內心，導致他們暴露在容易受傷害的危機之中。