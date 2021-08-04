「有人想一起訂購嗎？想湊門檻省運費！」在LINE群組中，這樣的對話應該不陌生。LINE持續關注台灣使用者需求，於今（4）日宣布「LINE揪團」完成與LINE Bank收付款功能的串接，正式上線！LINE揪團是便利LINE群組溝通的延伸功能，在群組畫面下方「＋」選單點選「LINE揪團」，就能以團長的身份快速開團，輕鬆彙整大家要訂的項目，並選擇使用LINE Pay Money與LINE Bank收款，已付款/未付款一目瞭然。群組內的成員也能輕鬆加入揪團活動，揪團訊息不漏接。

LINE揪團服務介紹影片

LINE台灣產品企劃部與其研究員團隊針對台灣用戶在LINE群組內揪團的使用行為進行訪談，有三大發現：(1)多半不是超大型專業團購賣家，是熟人群組或朋友互揪一起買東西。(2)主揪者通常都熱心友善，但有時會受挫於漏了誰的+1訊息或算錯錢。(3)通常會使用多種工具來搭配LINE群組溝通使用，例如群組內的記事本，或是另開表單進行金額計算。

此外，團隊也參考「LINE調查團」超過3000名台灣LINE用戶參與群組買賣的經驗，結果發現台灣有超過4成用戶曾於LINE聊天群組進行團購，參與的團員不但需要註記品項與數量，就連付款也僅能透過現金、ATM，或網路銀行轉帳；而發起的團長，也必須負起收款工作，還得彙整各訂單不同客製要求，流程複雜且需花時間統整數量與金額。這項調查另指出有近4成用戶，希望LINE能在群組中建立商品上架與管理的功能。

LINE揪團是使LINE群組溝通更便利的一項延伸功能，以便利LINE群組中的日常小型團購，像是訂便當、訂飲料、美食團購等使用情境。此外，LINE揪團不只可以「揪團購」，還可以「揪付款」方便收錢，與「揪活動」幫忙算人頭。

1. 群組購物神隊友「揪團購」：開團時，團長可設定團購品項，搭配圖文說明並註記價格與收單日期，立即發起團購活動。群組成員可自由登記是否參與，登記後系統將自動完成統計。

2. 一鍵付款最省時「揪付款」：繁重的收款工作總落在熱心的團長身上，有時甚至還必須為團員們事先代墊。LINE揪團支援 LINE Pay Money 、LINE Bank 兩大支付方式，讓收款對帳不再是難題！若團長選擇LINE Bank收款，團員即使尚未開通LINE Bank，仍可用ATM或他行網銀匯款到團長的LINE Bank虛擬帳號。在LINE Pay Money方面，只要團長跟團員彼此都為LINE Pay Money用戶，就能使用LINE Pay Money轉帳。

3. 號召同好齊響應「揪活動」：台灣用戶黏著度高，家人、好友或同事之間往往仰賴LINE群組維繫社交，LINE揪團也能應用在各類活動邀約中，例如將選項名稱標示為「大人」與「小孩」，活動登記截止後，團長不邀請付款即可。

一張圖秒懂LINE揪團重點功能。（LINE提供／黃慧雯台北傳真）

歡慶「LINE揪團」正式上線，LINE特別祭出「吃貨召集令｜揪團賺一夏」解任務賺點活動，台灣時間2021年8月23日 12:00 ~ 2021年9月6日 23:59活動期間，凡使用「LINE揪團」建立、參與揪團或透過LINE Pay Money、LINE Bank 轉帳付款，即有機會獲得LINE POINTS點數獎勵！