2024總統大選民進黨誰民調最高？據今日公布最新民調顯示，現任副總統賴清德支持度為綠營最高。對此，淡江大學公共行政學系副教授蕭怡靖直言，從民調中看得出來民進黨內賴清德支持度比鄭文燦高，能否反映2024，可以再觀察民進黨內部是否有黨內共識，讓賴清德成為儲君。他直言，這樣的民調對賴清德來說已是驚艷。

副總統賴清德、桃園市長鄭文燦。(圖/本報資料照)

中華民意研究協會4日舉行「2024大選暨兩岸關係」民調記者會，2024民調在台灣民眾黨主席柯文哲、國民黨新北市長侯友宜、前國民黨主席朱立倫、民進黨副總統賴清德、桃園市長鄭文燦等人選互換下有4份數據，第一組為侯友宜34.9%、賴清德24.2%、柯文哲19%；第二組為侯友宜37.5%、柯文哲21%、鄭文燦18.3%；第三組為賴清德27.5%、柯文哲27.2%、朱立倫21.3%；第四組為柯文哲30%、朱立倫21.9%、鄭文燦20.9%。

據中評社報導，蕭怡靖今也在記者會中表示，侯友宜民調支持度比其他人選來得高，很大原因除了是疫情表現外，更重要的是個人特質，侯友宜黨性對立的態度並不強烈，所以可以吸收到不同立場的民眾支持，但是否會參選2024還需要觀察，相信藍營內部會有很多角力與互動。