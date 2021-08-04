澳門一家四口確診上Delta變種病毒，研判源頭為曾到西安交流的女兒，令當地逾一年「零本土確診」中斷。為防止疫情擴散，澳門政府今刊登行政長官批示，公布明（5）日起，電影院、劇院、室內遊樂場、保齡球場、美容院、健身院、卡拉OK、酒吧及歌舞廳等娛樂場所須關閉。惟未有要求賭場關閉，澳門特首賀一誠表示目前疫情並非在賭場發生。

與2020年初疫情爆發時，澳門政府即要求博彩娛樂事業停業半個月的做法不同。賀一誠今午在記者會上，被問到不封賭場原因時表示，事件對澳門經濟一定有影響，目前澳門疫情並非在賭場發生，上次關閉賭場是因涉及賭場員工，才決定關閉15天，否認這次在關閉娛樂場所上有不公平地方。

賀一誠指出，有些場所可做足預防措施，例如有健康碼、戴口罩，可以有不同精準防疫方法處理，但有些場所如按摩業等，不能戴口罩，風險較高。他稱，當局已要求賭場採取嚴格清潔制度、戴口罩措施，強調「有問題就會停」。

澳門政府公布，為防疫情傳播，自8月5日凌晨零時起，關閉電影院、劇院、室內遊樂場、遊戲機及電子遊戲室、網吧、桌球室、保齡球場、蒸氣浴室、按摩院、美容院、健身院、健康俱樂部、卡拉OK場所、酒吧、夜總會、的士高、舞廳及歌舞廳。

2020年2月，澳門政府突然公布要求博彩娛樂事業停業半個月。停業消息當時震驚市場，賭場相關個股一度應聲急挫。半個月後重開時，全澳門41間賭場中，只有29間重開。