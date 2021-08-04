兩個人在一起，彼此的缺點和不足會漸漸顯現，如果百般磨合依舊達不到共識，這段感情就容易動搖，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，面對情人的嫌棄會主動離開，不會一廂情願的糾纏對方。

處女座：

處女座自尊心強，在情場裡也愛得認真，但是如果要二擇一，他們寧願選擇捍衛自己的人格尊嚴，一旦遭到另一半嫌棄，反而不會像其他人一樣討好對方，如果溝通過程依舊無解，他們會果斷離開，因為他們深知委曲求全的愛情喚不回過往的甜蜜幸福，絕對不會一廂情願的付出。

天蠍座：

面對愛情，天蠍座很容易吵著吵著就散了，他們無法接受被另一半嫌棄，更做不到自作多情，所以會識趣的離開，也不願意一廂情願。天蠍座相當有自知之明，他們不會對誰糾纏不休，即便再喜歡一個人，也要是基於對方對自己有好感的前提之上，否則他們寧願果斷放棄剛萌芽的愛意。

水瓶座：

水瓶座在一段感情中，如果發現自己得不到重視，即便自己再喜歡對方也會選擇放手，因為理性的他們不會感情用事，尤其是得知自己被嫌棄後，會選擇離開。和水瓶座交往時一定要好好珍惜，不然他們一旦離開，要想挽回就十分困難了。

白羊座：

白羊座待人處事單刀直入，對待感情同樣如此，他們寧願快刀斬亂麻也不要在情場中拖泥帶水，只要有一方厭棄另一半，他們都會直接喊停，就算被罵忘情負義也在所不惜，因為他們對於感情從來不強求，更不打算繼續卑微的愛下去，所以乾脆轉身離開不再苦苦糾纏。