新冠疫情肆虐全球，東京疫情也持續嚴峻，近7天的每日新增確診數平均3千多例，尤其最近在東奧選手村又爆發希臘水上芭蕾隊5人確診。媒體指出，東京確診3千人中，有近3成確診者為20多歲年輕人。對此，中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳認為，這和疫苗覆蓋率有關。

今指揮中心記者會上，有媒體詢問，東京確診3千多人，其中有3成都是年約20歲左右的年輕人，以輕症居多。張上淳認為，有關這波大流行，現在都以Delta印度變異株為主，它的傳播力較強，這大家都清楚，至於怎麼傳播的，背後包含很多因素。

張上淳指出，包括當地活動、各年齡層族群有沒有特殊活動、有沒有聚集機會，都是重要因素。當然，年輕人確診，或許跟當地也是從年紀較大的族群開始施打疫苗有關。當年輕人施打疫苗比例、疫苗覆蓋率偏低，就容易造成感染。

張上淳表示，要釐清感染原因，還是得看更詳細的資料比較清楚，若從表面上推測，不外乎就以上幾個因素，造成年輕人在這波大流行中，確診數佔比偏高。