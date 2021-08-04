男子李佳益承租新北市淡水區沙崙某樓中樓房屋，在屋內闢建密室，利用電視櫃掩護，躲密室內改造槍枝，但因傳送手槍成品照給陳姓女友炫耀，遭警方鎖定，今年4月全副武裝衝入攻堅，在密室起出5把手槍、1把霰彈槍和改槍工具、毒品，士林地檢署依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪起訴。

30歲李男有工程方面背景，熟悉機械操作，找來小弟蔡志明負責打掃工作，偶爾充當改槍「小幫手」。李男先向模型槍店購買仿手槍零組件，再利用鑽孔機打通槍管，成為具有殺傷力的手槍。

警方調查，李將改造完成手槍拍照傳給女友炫耀，並與友人討論販賣槍枝的價格，今年4月8日，警方出動除暴特勤隊，荷槍實彈攻堅，在屋內發現李、蔡等人找朋友7人在屋內聚會吸毒，警方攻入屋內，眾人還傻傻不知密室內有改造槍枝，立即遭壓制在地上，警方共改造手槍、霰彈槍、非制式子彈201顆、制式子彈4顆以及半成品、改造工具以及毒咖啡包171包。

起訴指出，李等人為了低調，建造密室改槍，但朋友都看過李進出密室，在裡面改槍，還有人看到蔡男將手槍、子彈拿進拿出，成為李、蔡2人的犯罪的證據，檢察官依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》起訴2人，毒品罪部分另案偵辦中。

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