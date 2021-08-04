精誠(6214)公布第2季財報，單季稅後淨利3.36億元，年減55.82％，主要去年第2季股市低檔翻揚，財務投資評價利益攀高，墊高獲利基期，每股盈餘1.36元。

總計第2季合併營收為68.19億元，年成長16.26％；成長的主要貢獻來自於銀行、證券業與政府單位不斷增長的數位轉型需求，以及因應遠距／在家上班趨勢以及防疫帶動的無接觸商機與資安防護需求；另外，企業與組織對雲服務需求持續增溫，也帶動雲服務業績的成長；此外，近年來陸續投資整合敦新科技、鼎盛資科、宜誠與台灣資服等生態圈夥伴產生的綜效，也為營收帶來貢獻。

第2季營業利益3.23億元，年增近2成，本業持續成長，而業外因為去年同期金融市場大幅回升，單季有較高的財務投資評價利益墊高獲利，稅後淨利3.36億元，年減超過5成。累計上半年合併營收141.7億元，年增21.90％，稅後淨利為8.4億元，年增2.26％，每股盈餘3.39元。

董事會也通過發行無擔保普通公司債，以新台幣30億元為上限，將視發行市場狀況採一次或分次發行，發行期間不超過5年。