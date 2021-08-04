佳世達(2352)公布2021年7月合併營收為新台幣186.97億元，較去年同期成長30.1%，續創歷史同期新高。累計2021年1~7月合併營收為新台幣1256億元，較去年同期成長29.1%。佳世達將在8月12日舉行線上法人說明會，屆時將說明第二季營運表現與未來展望。

佳世達7月營收較6月下滑，6月合併營收為205億元，突破200億元大關，刷新10年來單月新高紀錄，而7月營收月減約8%，但年增仍有3成。6月營收突破200億大關，一部分因素是防疫物資的終端需求跳升。雖然7月營收呈月減，但年增仍在3成的高成長軌道上，7月營收是今年的第三高。

佳世達表示，雖然去年到現在持續有疫情、缺料等挑戰，佳世達在大艦隊的超前部署，明泰、仲琦、國韶、Frismed等新事業新夥伴的加入，且既有資通訊事業持續優化增長，持續帶動營運績效成長。

此外，在防疫物資方面，佳世達集團去年布建的醫用口罩、立體口罩、FFP2高防護口罩、全系列藥用醫療酒精液與潔淨液、防護面罩及口罩鼻樑保護貼等，持續供應前線醫護警消與一般民眾的防疫所需，為抗疫盡一份心力。