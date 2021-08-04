美國海軍2日宣布，其已成功進行首次AGM-88G增程型先進反輻射導引飛彈（AARGM-ER）的實彈試射，該武器的射程和速度達現役AARGM的2倍，並能裝載於美國空軍F-35A、美國海軍F-35C匿蹤戰機的內部彈艙之中，將對中國大陸構築的「反介入／區域拒止」（A2AD）能力造成嚴重威脅。

美國海軍航空系統司令部（NAVAIR）發布聲明稿，稱其已於加州的慕古角海上武器測試場（Point Mugu Sea Range），進行首次AARGM-ER的實彈試射，並成功完成驗證全面系統整合、測試火箭發動機性能，以及驗證模擬測試結果等「所有目標」。

「直接與時效性打擊武器」（Direct and Time Sensitive Strike Weapon）計畫中的AARGM-ER項目聯合負責人奧萊亞（Keli Olea）表示，這次成功試射是AARGM-ER的「重要里程碑」，代表該武器應能順利於今夏進入初期少量生產（LRIP）階段，開始交付給第一線作戰單位；諾斯洛普格魯曼公司（Northrop Grumman）則在聲明稿中強調，計畫進行得相當順利，讓試射比原定計畫提前了3個月進行。

AARGM-ER在本次測試中由F/A-18E/F「超級大黃蜂」（Super Hornet）戰機試射，不過該型武器未來將能以F-35A、F-35C的內部彈艙搭載，成為美國海空軍防空壓制／摧毀（DEAD / SEAD）任務的主力，對中國大陸構築的A2AD飛彈火網構成嚴重威脅。不過由於尺寸問題，美國陸戰隊F-35B將無法以內部彈艙攜帶AARGM-ER。

AARGM-ER預計射程可達300公里、速度4馬赫，除了打擊防空系統，還具備攻擊巡弋飛彈發射車、彈道飛彈發射車等時效性目標的能力，也已被美國空軍選為距內攻擊武器（SiAW）。