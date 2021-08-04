據經濟部統計，台商回台2.0、根留台灣、中小企業等投資台灣三大方案，高雄就拿下逾1962億元投資金額，位居全台榜首。在科技大廠紛紛湧入高雄，疫情趨緩後，高雄房市7月初起，來客數及成交數恢復穩定，清景麟建築團隊建案-「名人居」今日舉行開工動土典禮，董事長林聰麟強調，疫情後對「生活」這件事的定義有了很大的變化，此案基地面積有772坪，僅規劃了13戶，社交距離、居家防疫都可以很輕鬆的在生活中落實。

綜觀2016年以來上半年的銷售天數，一直到2019年全台平均都在100天以上，2020年開始低於100天，今年上半年95.2天更創下房地合一上路以來最短天數，而今年上半年高雄市銷售天數91.6天位居六都的第三名。

清景麟建築團隊與三地集團，合組揚基公司，在向國財署標得的772.28坪建地，推出地上權透天別墅「名人居」，規劃13戶雙車庫透天別墅，並有一棟獨立會館，地坪從34~43坪，建坪從101~107坪，每戶售價從2800萬元起跳，此案預計將在2023年中到年底完工交屋，總銷約5.5億元。

據高雄市地政局分析資料顯示，新冠疫情爆發前，自2018年9月到2019年12月，住宅大樓購屋比例占全市49.7，而透天產品占比27.9%，但，由2020年1月出現本土首例至今年4月的16個月當中，住宅大樓占比下滑至47.9％、透天逆勢增至30.1％。由此可看出，疫情之下讓部分購屋者偏好低密度、出入單純的透天產品。