連鎖餐飲集團漢來美食(1268)受疫情三級警戒內用暫停影響，2021年第二季營運轉虧、每股虧損0.54元，上半年稅後淨利0.18億元、每股盈餘（EPS）0.5元。展望後市，隨著警戒降級，餐飲營運預期將緩步恢復，公司展店及改裝計畫持續進行，營運表現有望回升。

漢來美食第二季合併營收5.12億元，季減達50.09％、年減15.52％，營業虧損1.44億元、較首季轉虧、虧損幅度較去年同期擴大。雖有業外收益挹注，稅後虧損0.57億元、每股虧損1.54元，首見單季虧損、雙創新低紀錄。

合計漢來美食上半年合併營收15.39億元、年增6.47％，惟營業虧損0.53億元、幅度年增達1.27倍。所幸在業外收益0.62億元挹注下，稅後淨利0.18億元、年減69.35％，每股盈餘0.5元，雖雙創同期新低，但仍維持獲利。

漢來美食指出，旗下「漢來海港」自助餐廳及宴會廳貢獻整體營收達逾5成，疫情三級警戒禁止內用對第二季營運衝擊甚鉅，且旗下品牌門市多位於百貨賣場，提供外賣營收十分有限，使整體營運衰退較大，所幸業外收益及政府紓困補助挹注，使整體虧損幅度減少。

展望後市，雖然7月底以來各縣市疫情警戒已陸續降至二級，但因餐廳內用條件限制多及消費者仍持觀望態度，預計餐飲營運將緩步恢復。在外賣和電商產品快速銜接、「漢來海港」調整營運模式因應下，漢來美食預期營收缺口可望逐步縮小。

漢來美食表示，除期盼國內疫情能穩定控制、後續在振興券鼓勵下重拾外出用餐信心外，今年規畫新展分店及改裝計畫均持續進行，第四季「上菜」及「漢來上海湯包」將在新竹各開1家店，高雄漢來飯店館內3家西餐品牌亦將重新開幕，預期可望增添營運新動能。