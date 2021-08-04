國道1新竹交流道光復路匝道也積水，水深及腰讓路過汽車熄火。（民眾提供／邱立雅竹市傳真）

受到盧碧颱風影響，中央氣象局發布大雷雨特報，新竹市4日下午瞬間暴雨，讓竹科附近慈雲路、光復路一度積淹水，部分路段水深及腰，不少車輛面對漫漫黃水遲遲不敢前進，運動用品量販店迪卡儂前路段也出現積水現象，讓網友笑稱「乾脆進去買船出來划」，不過雨勢趨緩後水已消退。

受到低壓帶及西南風影響，新竹地區4日下午突然一場暴雨，新竹市府表示，瞬時急降雨需要一點時間排水，強降雨約20分後積水已全退，不會影響民眾下班交通。不過積淹水也讓慈雲路部分路段淹出一片汪洋，有網友拍下機車騎士勇敢破浪畫面，也有民眾自拍汽車疾駛濺出水花笑稱是開快艇。

不只慈雲路水漫道路，光復路交流道也出現積水現象，有民眾開車下交流道，但因水深及腰，汽車頓時熄火無法再開。還有民眾涉水而過，看見漂浮的蟑螂，十分驚嚇。警方也趕抵現場擺放交通錐，請駕駛改道行駛。

新竹市消防局則表示，雖積水情況已消退，仍提醒用路人，遇到強降雨時，經過不熟悉路段應放慢速度，若積淹水高度太高，不要強行通過。被網友戲稱此波強降雨下出的「竹科水樂園」，因水很快就退去，暫未傳出災情。