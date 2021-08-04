高端疫苗封緘。（食藥署提供）

高端疫苗封緘。（食藥署提供）

衛福部食藥署今宣布，已別在昨、今2日完成第4批自購AZ疫苗及第5批高端疫苗的檢驗封緘，其中AZ疫苗有58萬1400劑，高端疫苗則有8萬6910劑，已可交由疾管署進行後續疫苗接種作業。

食藥署8月2日宣布在7月30日完成高端疫苗前4批的檢驗封緘，批號分別是SP2106（8萬6979劑）、SP2107（5417劑）、SP2111（8萬6391劑）、SP2112（86741劑）。

今日食藥署再宣布完成第5批高端疫苗的檢驗封緘，可交由疾管署進行後續疫苗接種作業。第5批高端疫苗批號為SP2113，計有8萬6910劑。目前為止，通過檢驗封緘的高端疫苗計有5批，共35萬2438劑。

食藥署研檢組組長王德原說，截至目前，高端疫苗有9批檢驗中，8批待補件，5批檢驗完成。不過對於還沒放行的劑量有多少，食藥署則未透露。

至於第4批自購AZ疫苗，食藥署表示，已派遣多組人員赴低溫倉儲現場，個別監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，每批號疫苗各抽取600劑樣品進行異物檢查，現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室，並依各廠牌疫苗的檢驗項目進行檢驗，並在8月3日完成封緘，可交由疾管署進行後續疫苗接種作業。