衛福部食藥署日前宣布高端疫苗4批約26.5萬劑完成封緘，不過由於批號有跳號引起質疑，今(4)日有記者繼續追問，不料陳時中竟回「第一天問我不知道，第二天我說我忘了問」，還批評發問的記者「這樣的態度不是一個健康的態度」，陳時中的瞬間變臉讓眾人看傻眼，質疑為何不能問？不少PTT網友回應「忘了問還可以理直氣壯？」、「支持記者明天繼續問」。

認8批高端疫苗審查須補件！ 陳時中鬆口：8月下旬有機會開打｜中時新聞網

食藥署日前宣布高端4批疫苗完成封緘，分別為批號SP2106、SP2107、SP2111、SP2112，由於中間跳掉了08、09、10引起質疑，陳時中也承認，之所以出現跳號的情況，是因為當中有某些批號的疫苗技術性資料不完整，會等廠商完成補件後再進行檢驗。

針對跳號問題，今天有媒體在疫情記者會上再度詢問「高端到底送了幾批疫苗作為封緘檢驗，為什麼問了兩天指揮中心都沒辦法給出相關的數據？難道是沒辦法掌握這次疫苗的批次和數量嗎？」

沒想到陳時中竟回「我昨天就跟你講我忘了問，妳第一天問我不知道，第二天我跟妳講我忘了問，用這樣的態度我想不是健康的態度」，並說高端疫苗批號跟大眾利益關係不大，批評發問記者「這樣的問法不好」。

陳時中的回應引起網友熱議，有網友在《PTT》反問「記者認真問疫苗題被怒飆是不是很衰？」，大眾關心高端疫苗，質疑陳時中為什麼要對記者發脾氣？難道要問為什麼剪頭髮比較安全嗎？不少網友紛紛回應「不知道、忘了問，還可以這樣嗆人？」、「想逃避問題就嚇人，記者問這根本沒什麼 就進貨紀錄而已」、「支持記者明天繼續問」。