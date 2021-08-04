英雄返台幻象戰機熱焰彈連發！小戴曝高空視角：好酷喔

奧運選手戴資穎、李洋、王齊麟等人今返台，總統下令四架幻象戰機升空迎接，專家估這趟出去要花600萬，引發網友議論。國民黨立委吳斯懷質疑，空軍是依據什麼樣的法規或作業標準，派機伴飛迎接奧運選手返國，請問是所有的選手返國都是如此嗎？

吳斯懷指出，戰機伴飛是有其目的及準則依據的，例如元首出訪及敵機擾台。不知道空軍是依據什麼樣的法規或作業標準，派機伴飛迎接奧運選手返國，請問是所有的選手返國都是如此嗎？如果不是是否會讓人有大小眼的心態。

吳斯懷表示，近期奧運選手的表現獲得全台民眾的喝釆。但從出發的經濟艙事件，到對選手培育發展的亂象，如今部份選手返台總統卻要求派國軍的軍機伴飛。他呼籲蔡政府平時就要重視體育選手的栽培，而不是此時以「作秀」方式，來代表政府重視體育選手。

吳斯懷也提醒國軍一切依規定行事，尤其兩岸目前狀況嚴峻，更應落實戰訓本務，如此才能讓全台灣2300萬人安居樂業。