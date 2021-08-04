保育員在進行雲豹的減敏訓練時，無意中發現「Suki」很喜歡草本植物「臺灣月桃」所散發的味道

【旅遊經 編輯部報導】今（4）日是一年一度的「國際雲豹日（International Clouded Leopard Day）」，「臺灣雲豹」於2013年不幸被宣布滅絕，臺北市立動物園目前照養在臺灣動物區的雲豹「Suki」（7歲又2個月），為2016年底由德國「烏帕塔（Wuppertal）動物園」引進的雌性個體，透過跨國際、跨動物園的合作，共同落實對雲豹及其共域瀕危野生動物的保育工作。在雲豹日的今天，希望能藉由教育展示及教育活動的推展，讓更多的民眾了解雲豹在野外所面臨的困境，一起為雲豹的保育工作盡一份心力。

「Suki」在接觸了月桃之後，和許多貓咪聞到木天蓼味道時的反應一樣，會出現磨蹭和打滾

今（84）天是一年一度的「國際雲豹日（International Clouded Leopard Day）」

由於疫情之故，今(4)日是臺北市立動物園微解封的第四天，這幾天拜訪過雲豹「Suki」的民眾或許注意到了，怎麼休園了一段時間，雲豹活動場中間的植栽就歪歪倒倒了一片？這可不是保育員忙得沒時間維護！始作俑者竟然就是雲豹「Suki」本「郎」，而雲豹的這種習性又與貓有點異曲同工之妙！

最近保育員在進行雲豹的減敏訓練時，無意中發現「Suki」很喜歡草本植物「臺灣月桃」所散發出的淡淡香氣。臺灣月桃原產於臺灣和琉球等地，在臺灣低海拔山野林間經常可見。訓練時，保育員準備了幾株月桃的莖葉作為行為豐富化玩具，「Suki」在接觸了月桃之後，和許多貓咪聞到木天蓼味道時的反應一樣，會出現磨蹭和打滾的行為，目的是為了讓身體沾上更多的氣味。

雲豹「Suki」新展現的行為，可苦了生長在雲豹活動場內的月桃植株，因為自從她親身體驗過「月桃香氛」所帶來的舒適感後，接下來的日子裡只要是走過、路過月桃時，「Suki」都會忍不住要湊上去好好地「蹂躪」幾下。草本植物莖部的質地原就比較脆弱，月桃植株自然是招架不住「Suki」的盛情，於是就默默地變成東倒西歪的模樣，保育員只好將月桃植栽修剪一番，讓植物重新得以生長。

圖片：台北市立動物園提供