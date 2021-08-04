今年編號第11號熱帶性低氣壓，已於4日生成今年第9號颱風「盧碧」，4日14時的中心位置在北緯21.6度，東經115.8度，以每小時13公里速度，向東北進行，中心氣壓992百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺，七級風暴風半徑60公里。

為防範可能造成之災害及損失，縣長賴峰偉於4日下午在消防局五樓災害應變中心召開風災整備會議，邀集全縣各級防救災編組單位，共同研討各項防救災事宜，關心颱風防災整備和應變之情形，參與的各防災編組單位計有澎湖縣氣象站、澎湖防衛指揮部、澎湖縣後備指揮部、公營事業單位及縣府相關局、處等30個單位。

賴峰偉表示，縣府各單位及本縣各公民營事業單位除原本疫情相關防治應變作為外，另應對颱風可能帶來的風雨災損全力整備，同時防疫工作（如疫苗施打等）隨颱風調整之規劃因應措施，亦請相關權責主管機關具體提前公告民眾及執行單位以利依循，鑑於往年颱風易造成本縣各地區停水停電等災情，請台電、自來水公司務必做好搶修維生準備，農漁局應要求漁業電台通報外海作業船隻提早進港避風，養殖漁業應做好保護措施，漁船及大陸漁工之安置，應規劃合適地點並進行快篩檢驗。有關目前在澎湖觀光旅遊的遊客，如因強颱滯澎者，旅遊處應有因應與疏導準備；社會處請持續提供獨居老人關懷及送餐供膳；工務處請針對本縣易積淹水地區先行巡查清淤；消防局請整備救災所需人力器具，另外，若災時搶救或災後復原有需要國軍兵力支援時，也請本縣軍方單位能夠給予協助。

賴峰偉指示本縣若列入海上警戒區範圍，預計明(5)日上午10時進行颱風災害應變中心二級開設，也請鄉市層級災害應變中心同步開設，各防救災編組單位應依業管權責，全力投入防救災任務，加強各項緊急應變整備作為，如轄內有任何災情傳出，應立即搶修(救)及復原，務必將本縣災害損失降至最低；「盧碧」雖屬於輕颱，倘沿著臺灣海峽北上，對澎湖威脅較大，所以縣長也呼籲本縣所有民眾，切勿掉以輕心，應做好家戶防颱準備，避免財產及人命的損失。