雲林縣沿海地區又下豪大雨，台西鄉漁民補強魚塭堤岸全力防災。（張朝欣攝）

雲林縣北港、台西等沿海鄉鎮4日中午左右又出現豪大雨，民眾表示2日北港鎮降雨量全台第4，全鎮幾乎都泡在水裡，損失慘重，4日一下雨馬上神經緊繃，忙著把家裡的東西搬到高處；台西、四湖地區漁民則忙著補強魚塭堤岸，防範魚塭滿溢魚蝦流失。

北港鎮2日豪大雨，許多民眾住家淹水、汽機車泡水，3日天氣轉晴大家忙著整理家園，沒想到4日中午又開始下起豪大雨，所幸持續約1個多小時便轉為小雨，但下午間歇性雨勢讓民眾不敢掉以輕心，加上盧碧颱風來勢凶凶，因此提前準備沙包、小型抽水機隨時因應。

民眾說，北港地區已30多年沒有出現這麼嚴重的淹水情況，主要是強降雨造成雨水宣洩不及，希望相關單位利用這個機會，好好檢討此次淹水的原因與解決方案，確保大家生命財產安全。

台西鄉丁姓漁民一看到下雨，馬上趕到魚塭巡視，表示2日大雨沒多久魚塭就滿溢，部分魚塭堤岸甚至崩塌，不少虱目魚、白蝦流到周邊排水溝、路面上，就像看著鈔票被雨水沖走般無奈，所以4日大家紛紛在魚塭旁打鐵板、堆土堤，加強各種防災工作。

漁民指出，中央氣象局已在4日下午發布盧碧颱風海上颱風警報，看起來很有可能經過台灣海峽，對台灣西部沿海地區威脅相當大，這幾天的豪大雨已損失1波了，若颱風又造成損失，就真的要吃老本了，因此大家都很緊張，全家動員防災。