衛生局今天擴大匡列採檢同時段用餐的23名顧客、2員工及確診者親友2人。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市政府昨天公布新北市一名20多歲男子確診個案15816，於7月30日至8月1日在台南的足跡，其中，7月31日晚間，該確診者曾與親友到永康區唐朝麻辣燙用餐約2小時，衛生局今天擴大匡列採檢同時段用餐的23名顧客、2員工及確診者親友2人，但檢驗報告尚未出爐。

台南市長黃偉哲表示，店家3日即已暫停營業至8月8日展開消毒，但後續若再查出有確診者，則將再停業1周。黃偉哲說，國外陸續出現降級、解封後，確診人數反而攀升，他以「忘戰必危」提醒市民，尤其如有親友從北部到台南，覺得不對就該馬上請北部親友快篩，但如果還一起吃鍋，感染機會相較高出許多，民眾還是要多加注意。

衛生局昨天公布案15816於7月30日到8月1日曾在台南北區、安南區和永康區等多處趴趴走，尤其，31日晚間曾與親友吃麻辣燙，衛生局已擴大匡列同時段用餐23名顧客、2名共餐親友及店內6名員工，共31人PCR檢測。

衛生局長許以霖表示，案15816目前匡列接觸的家人8名與防疫計程車司機1名，初步採檢都是陰性。後續持續針對密切與個案接觸8名家人，觀察是否有進一步疫情發生。

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