首獲奧運獎牌女性運動員是誰？「探索明天－運動中的女性」將於8月5日在文化部所屬國立中正紀念堂管理處中央通廊開展，展覽呈現臺灣女性參與運動的歷程、奧運得獎紀錄，以及體育事務中的性別與權力現況，開展日適值東京奧運賽事期間，更具意義！

主辦單位中正紀念堂管理處表示，為促進性別平等與落實文化平權，特別感謝長期致力推動婦女權益與性別平等的台灣國家婦女館共同合作辦理本展，除了響應東京奧運，更期待藉由展覽，促進大眾關注女性在運動領域上的改變與未來展望，進而在生活中體現性別平權，期盼女性力量在每個明天更加耀眼閃亮！

2017年再次參與波士頓馬拉松的Kathrine Switzer。(Kathrine Switzer／公開授權)

另一主辦單位國家婦女館指出，本展主要從臺灣體育領域的女性與性別平等發展為起點，呈現臺灣女性參與運動的歷程、奧運得獎紀錄，以及體育事務中的性別與權力現況；從女性參與運動的歷史，回顧女性與運動的關係是如何從封閉走向自主開放；最後則呼應賽事，呈現東京奧運的性別進展，例如本屆東奧女性運動員比例達49%，是歷屆奧運最高；開幕式也首次鼓勵各代表隊任命男女性各1名擔任掌旗官，相較以往開幕式各隊多由1名男性旗手帶領入等等，而本屆中華隊68位參賽選手中，女性就占了51%，這35位女性選手名單也在本次展覽中完整呈現，讓人看到勇於挑戰自我的女力大爆發！

婦女館表示，本屆2020東奧的主題「探索明天」（Discover Tomorrow），相信運動界的明天，將會有更多女性的參與；而鼓勵女性進入運動領域，已然是放諸四海而皆準之國際趨勢，在聯合國永續發展目標（Sustainable Development Goals SDGS）和國家政策上，運動中的性別友善和女性參與已成為重要議題，甚至也是奧運策進的重點之一。國際奧委會於2014年改革議程中，就將性別平等列為重要議題，並將參賽男女選手比率各占 50%列為終極目標；2020年東京奧運核心議程（Olympic Agenda 2020）中，通過在《奧林匹克憲章》中納入對性取向的不歧視，且女性運動員比例達48.8%；預計到2024年巴黎奧運將首次達成男女運動員各占50%，讓巴黎奧運成為史上首次男女選手比例相同的一屆。

2020東京奧運中華隊女性代表選手形象照。(中華奧林匹克委員會／授權提供)

主辦單位特別感謝協辦單位教育部體育署、中華奧林匹克委員會、社團法人台灣運動好事協會等，授權提供精采影音資料，分享臺灣女性運動員在多元運動領域挑戰自我、力與美的感動。本展展期為8月5日至12月12日，其間亦辦理多場精彩講座，相關講座訊息請密切注意中正紀念堂官網資訊，歡迎民眾踴躍參與，一起匯聚更多關注跟力量，共同營造更具性別平權與友善的運動環境。