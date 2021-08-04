湖南省4日召開聯防聯控機制新聞發布會，指出湖南本次疫情是由來張家界市的3名外省（遼寧大連）遊客輸入，這3名遊客7月17日在南京祿口機場短暫停留，藉由酒店內共同早餐、旅遊中聚集性活動等，傳播給張家界市本地導遊和北京市、成都市等地遊客。

北京市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作也在4日召開記者會，北京市疾控中心副主任龐星火公布，8月3日3名確診本土病例活動軌跡，都有湖南省張家界旅遊足跡。

湖南聯防聯控機制新聞發布會指出，成都市遊客7月24日在常德市一封閉遊船上再次傳播給眾多同乘者。這些遊客、導遊再通過密切接觸和聚集性活動引發國內部分省市和湖南省部分市州的傳播。基因測序結果表明，湖南省本土病例感染的新冠病毒屬於Delta變異株，已由中國疾控中心確認與近期江蘇省報送的本土病例新冠病毒基因組序列高度同源。

北京市3日確診3名病例，也與大連3名確診病例，於7月22日一同出現在張家界「魅力湘西」劇場看表演足跡。

北京軌跡：確診病例1：7月22日與家人赴湖南省張家界旅遊，7月28日由湖南省懷化市前往海南省三亞市旅遊，7月30日乘坐南方航空CZ8804航班從三亞機場至北京大興機場。7月31日社區將其作為湖南省張家界市返京人員進行居家醫學觀察，核酸檢測結果為陰性；8月1日作為確診病例密切接觸者進行集中隔離醫學觀察，當日核酸檢測結果為陰性；8月3日再次進行核酸檢測，結果為陽性，轉至定點醫院。綜合流行病史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，8月4日診斷為確診病例，臨床分型為普通型。

確診病例2：7月31日社區將其作為湖南省張家界市返京人員進行居家醫學觀察，核酸檢測結果為陰性；8月1日作為密切接觸者進行集中隔離觀察，當日核酸檢測結果為陰性。8月3日再次核酸檢測，結果為陽性，轉至定點醫院。綜合流行病史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，8月4日診斷為確診病例，臨床分型為輕型。

確診病例3：7月30日乘坐南方航空CZ8804航班由三亞機場至北京大興機場，與上述確診病例乘同一航班。7月31日，曾前往朝陽區大屯街道博世祥園小區、東湖街道博泰國際商業廣場和望京街道萬科時代中心某餐館；8月1日，按要求進行居家醫學觀察；8月2日，作為密切接觸者進行集中隔離醫學觀察，核酸檢測結果為陰性；8月3日再次進行核酸檢測，結果為陽性，轉至定點醫院。綜合流行病史、臨床表現、實驗室檢測和影像學檢查等結果，8月4日診斷為確診病例，臨床分型為普通型。